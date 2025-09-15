CHP kurultay davası ertelendi, Borsa İstanbul'da yükseliş başladı

Borsa İstanbul, CHP kurultay davasının ertelenme kararının ardından güçlü bir yükseliş kaydetti. BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı.

GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLAMIŞTI

BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe 0,14 düşüşle 10.357,68 puandan başlamıştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,19 gerilerken, sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,52 ile finansal kiralama faktoring oldu. En fazla düşen ise yüzde 1,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığıydı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da endeks, günü yüzde 0,10 kayıpla 10.372,04 puandan kapatmıştı.

FED KARARI BEKLENİYOR

Yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) bulunuyor. Para piyasalarında Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi, 2026 yılında da en az 3 indirim daha yapılabileceği tahmin ediliyor.

TEKNİK SEVİYELER

Analistlere göre, BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 destek, 10.500 ve 10.600 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.