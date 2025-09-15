CHP kurultay davası ertelendi, Borsa İstanbul'da yükseliş başladı

Haberler

Güncelleme:
CHP kurultay davasının ertelenme kararının ardından Borsa İstanbul'da güçlü bir yükseliş kaydedildi. BIST 100 endeksi yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı.

Borsa İstanbul, CHP kurultay davasının ertelenme kararının ardından güçlü bir yükseliş kaydetti. BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı.

GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLAMIŞTI

BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe 0,14 düşüşle 10.357,68 puandan başlamıştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,19 gerilerken, sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,52 ile finansal kiralama faktoring oldu. En fazla düşen ise yüzde 1,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığıydı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da endeks, günü yüzde 0,10 kayıpla 10.372,04 puandan kapatmıştı.

FED KARARI BEKLENİYOR

Yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) bulunuyor. Para piyasalarında Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi, 2026 yılında da en az 3 indirim daha yapılabileceği tahmin ediliyor.

TEKNİK SEVİYELER

Analistlere göre, BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 destek, 10.500 ve 10.600 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Yorumlar (5)

ibrahim hantaş:

piyasa güven ister hükümette o güveni sağlamalı yoksa borsada kalmaz ülkede yatırımcı da kalmaz yaptıkları her hata kendi gidişlerine destek veriyor ( yüzünüzü halka dönün )

13
3
yanıtYanıtla
mehmet vezir can:

yok ya demekki özgür piyasaya imam olmuş ta haberimiz yokmuş vay be ne özel bi durum

1
5
yanıtYanıtla
Heisenberg:

siyasi dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde bırsaya girmek ahmaklıktır. büyük balık küçük balığı yer mantığı ile çalışır. akıllı adam bırsaya girmez. 1 yıldır yerinde sayan bir borsa var. altın %75 ğetiri sağlamış. yatırımcıların laflarına kulak asmayın.

3
1
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

yükselen bir şey yok daha kayıpların dörtte biri geri alınmadı

1
0
yanıtYanıtla
zebil animation:

bir haber geliyor hop aşağı hop yukarı borsa rüzgarda dans eden yaprak gibi savruluyor adete .böyle bir piyasaya tabi uzun vadeli yatırımcı gelmez

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
