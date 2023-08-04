CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan: Fındık Üreticisi TMO'nun Alımını Bekliyor

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, fındık üreticisinin TMO'nun alım yapıp yapmayacağı ve açıklanacak fiyat konusunda beklenti içinde olduğunu belirterek, "CHP olarak 4 dolar fiyat verdik, destekleme anlamında 170 liranın 500 lira olmasını istedik, bu çiftçi için bir umuttur, çiftçi severek bu işi yapması gerekiyor. TMO'nun fındığı alıp almayacağını çok önceden söylemesi gerekiyor, beklenti içindeyiz. Biz CHP olarak üretici ve emekçinin yanındayız ve her zamanda yanında olacağız" dedi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Akçakoca'da CHP İlçe teşkilatı ile fındık tarlalarını gezerek açıklamada bulundu. Özcan, "Fındık stratejik bir üründür. Altın değerinde bir üründür, dünya piyasasının yüzde 70'i Türkiye'nin elindedir, ancak burada üretimin sonrası bazı gelişmeler bizim elimizde değildir bunu çok iyi biliyoruz yabancı bir firma bu fındık alımıyla ilgili çeşitli entrikalar döndüğünü fındık üreticilerinin mağdur edildiğini hepimiz iyi biliyoruz" diye konuştu.

"ÇALIŞANLARIN EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALMASI GEREKİR"

Talih Özcan şunları söyledi:

"Geçen yılki fındık fiyatları ile bu yılki fındık fiyatları henüz kesin olmadığından halkın kendi içinde bir tereddüttü var, bir korkusu var, ne zaman fiyat verileceği konusunda beklentileri var, Toprak Mahsulleri Ofisi bu fındığı alacak mı almayacak mı henüz kimse bilmiyor, hepimizin bildiği gibi fındık deyince akla Fiskobirlik geliyordu, Fiskobirlik'in kendisi var ama gündem de yok, Fiskobirlik'in canlanması gerekiyor. Fındığın hasat döneminde son derece emek vardır, bu işçilerin ücretleri ve girdi maliyetleri son derece yüksek, vatandaşın yaptığı emeğin karşılığını alması gerekiyor, biz CHP olarak 4 dolar fiyat verdik, destekleme anlamında 170 liranın 500 lira olmasını istedik, bu çiftçi için bir katkıdır, bir umuttur, çiftçi severek bu işi yapması gerekiyor ancak bakıyoruz ki TMO'nun fındığı alıp almayacağını çok önceden söylemesi gerekiyor, beklenti içindeyiz. Biz CHP olarak üretici ve emekçinin yanındayız ve her zaman da beraber olacağız, Güneydoğu bölgesinden gelen işçilerimizin barınmaları konusunda valilik makamının da önlem almasını istiyoruz, ayrıca çalışanların emeklerinin karşılığını alması gerekir."