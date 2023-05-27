CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut: Ekonomide çarkların tümüyle durduğu bir dönemdeyiz

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, iktidarın ekonomi politikaların yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Ekonomide çarkların tümüyle durduğunu belirten Barut, "Üretim modeli"ne acil geçiş çağrısı yaptı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ; "Bugün 'Ben ekonomiyi iyi bilirim' diyenler, 'Ekonomistim' diyenler, 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' diyenler Türkiye'de ekonomiyi tamamen batırdılar. İş dünyası, sanayici, çiftçi, esnaf çok zor durumda. Ekonominin tüm çarkları durmuş durumda. Büyük iflaslar ise kapıda bekliyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, iktidarın ekonomi politikaların yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Ekonomide çarkların tümüyle durduğunu belirten Barut, "Üretim modeli"ne acil geçiş çağrısı yaptı. Barut'un açıklamaları şöyle:

"BÜYÜK İFLASLAR KAPIDA BEKLİYOR"

"Bugün 'Ben ekonomiyi iyi bilirim' diyenler, 'Ekonomistim' diyenler, 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' diyenler Türkiye'de ekonomiyi tamamen batırdılar. İş dünyası, sanayici, çiftçi, esnaf çok zor durumda. Ekonominin tüm çarkları durmuş durumda. Büyük iflaslar ise kapıda bekliyor. İş dünyası, sanayici, çiftçi, esnaf çok zor durumda. Bankalar şu anda kredi vermiyor, vadesi yakın kredilerini de geri çağırma telaşındalar. Faizler yükseldi. Bankalar döviz vermiyor, serbest piyasada dahi döviz tedariği yapılamaz halde.

"ZOR VE KÖTÜ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Bankalar şu anda kredi vermiyor. Hatta vadesi yakın olan kredilerini de geri çağırma telaşı içindeler. Faizler yükseldi. Bankalar döviz vermediği gibi alım satım arasındaki makas da iyice açılmış durumda. Hatta serbest piyasada dahi şu anda döviz tedariği yapılamaz hale gelindi. İşçi, memur, esnaf çok zor durumda. Bu kara tablonun tek sorumlusu ise iktidar. Bu zor durumdan çıkış yolu da Türkiye ekonomi politikasının üretim modeline geçmesidir. İthalatı değil üretimin öncelenmesidir. Üretici desteklenmelidir. Eğer bu modeli uygulamazsak bundan sonra daha kötü ve daha zor günler bizleri bekliyor."