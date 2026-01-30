Haberler

Chevron ve ExxonMobil'in karları geçen yıl azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li enerji şirketleri Chevron ve ExxonMobil, 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilanço açıkladı. Chevron'un karı yüzde 30,4, ExxonMobil'in karı ise yüzde 14,4 azaldı.

ABD'li enerji devleri Chevron ve ExxonMobil'in karları, geçen yıl sırasıyla yüzde 30,4 ve yüzde 14,4 azalış kaydetti.

Enerji şirketleri Chevron ve ExxonMobil, 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, Chevron'un net karı, geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 14,5 azalarak 2,8 milyar dolara geriledi. Şirket, 2024'ün aynı döneminde 3,2 milyar dolar kar bildirmişti.

Chevron'un 2024'ün son çeyreğinde 1,84 dolar olan hisse başına net karı da geçen yılın aynı döneminde 1,39 dolara indi.

Şirketin karı 2025 genelinde ise yıllık yüzde 30,4 azalışla 12,3 milyar dolara düştü.

Chevron'un geliri de geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 10,2 azalışla 46,9 milyar dolara gerilerken, 2025 genelinde yüzde 6,8 azalarak 189 milyar dolara indi.

ExxonMobil

ExxonMobil'in net karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 14,6 azalışla 6,5 milyar dolara düştü. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 7,6 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Enerji devinin 2024'ün son çeyreğinde 1,72 dolar olan hisse başına net karı, geçen yılın aynı döneminde 1,53 dolara indi.

ExxonMobil'in karı 2025 genelinde de yıllık yüzde 14,4 azalışla 28,8 milyar dolara geriledi.

Şirketin geliri, geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 1,3 azalışla 82,3 milyar dolara inerken, 2025 genelinde yüzde 5 azalarak 332,2 milyar dolara düştü.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Faciadan dönüldü! Süper Lig devinin takım otobüsüne saldırı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı