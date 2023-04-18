Charge myHyundai, Avrupa'da 500 bin şarj noktasına ulaştı

Charge my Hyundai, 30 Avrupa ülkesinde 500 binden fazla şarj noktasına erişim imkanı sağlıyor.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Avrupa, Charge myHyundai adını verdiği yeni şarj hizmetinde önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Avrupa çapında 30 farklı ülkede 500 binden fazla şarj noktası sunan Hyundai, elektrikli mobilitenin geleceğine olan bağlılığını da kapsamlı bir şarj altyapısına verdiği destekle gözler önüne seriyor. Tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa'daki EV satışları da artmaya devam ederken Hyundai de kendi bünyesinde oluşturduğu IONITY dahil olmak üzere büyük şarj sağlayıcılarıyla ortaklık kurmaya devam ediyor.

Avrupalı sürücülerin seyahat etmek istedikleri noktalara güvenle ulaşmaları için sağlam bir şarj ağının olması gerektiğini savunan Hyundai, bu anlamda proaktif bir yaklaşım benimsiyor. Kıta genelinde sürekli artan şarj noktaları, elektrikli araçlardaki menzil endişesini azaltırken aynı zamanda yüksek güçlü şarj cihazları da pilin dolum süresini önemli ölçüde kısaltıyor.

Charge myHyundai, kusursuz bir şarj deneyimini sunarak Hyundai EV modellerinin Avrupa'daki yaygın istasyonlarında şarj edilmesine olanak sağlıyor. Sürücüler, farklı tarifelerden tek bir RFID kart veya Charge myHyundai uygulamasıyla doğrudan faydalanırken aynı zamanda Avrupa boyunca yapılacak tüm şarj seansları için aylık tek bir faturayla da ödeme yapılabiliyor.

Android ve IOS kullanıcıları, Charge myHyundai uygulamasını indirdikten sonra şarj noktaları için kolay arama işlevinin yanı sıra navigasyon desteğinden de yararlanabiliyor. Yolculuk boyunca fiş tipi, şarj hızı ve erişim türü gibi filtre seçeneklerini uygulayabiliyor ve müsaitlik durumu gibi gerçek zamanlı güncellemelerden de faydalanabiliyor.

Hyundai, 2023 yılı içerisinde IONIQ 6 ile "Tak ve Şarj Et" hizmetini de aktif hale getirecek. Şarj işlemini daha kolay ve daha güvenli hale getirecek olan Hyundai, böylelikle şarj süresinde de önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayacak. IONIQ 6 sahipleri, şarj işlemini başlatmak için araçlarını bir şarj noktasına yanaştırdıktan sonra şarj için gereken kimlik doğrulama, RFID kart okutma veya telefon uygulamasından başlatma gibi işlemlerle uğraşmadan, otomatik tanıma sistemiyle şarja başlamış olacak.