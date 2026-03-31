Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 5 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan hareket eden 'Ougarta' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi, 5 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması bekleniyor. Gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip ve 28 Mart'ta Cezayir'den ayrıldı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 5 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 28 Mart'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 5 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edildi.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
