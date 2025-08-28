Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Geliyor

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Lalla Fatma N'soumer' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisinin, 1 Eylül'de Türkiye'deki Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 1 Eylül'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 1 Eylül'de, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bandıralı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
