Haberler

Cezayir'in enerji şirketi Sonatrach'tan Almanya'ya ilk LNG sevkiyatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Sonatrach, Almanya'ya ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatını gerçekleştirdi. Sevkiyat, 2 Temmuz'da Wilhelmshaven 1 terminaline teslim edildi. Şirket, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa ve Asya'da pazar çeşitlendirmesine gidiyor.

Cezayir ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Sonatrach, Almanya'ya ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Almanya ile LNG sevkiyatıyla ihracat pazarlarını çeşitlendirme ve şirketin uluslararası piyasadaki varlığını güçlendirmenin amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ilk sevkiyatın 2 Temmuz'da Almanya'daki "Wilhelmshaven 1" yüzer yeniden gazlaştırma terminaline teslim edildiği belirtildi.

Sevkiyatın Cezayir'in batısındaki Oran kenti yakınlarında bulunan Batıva adlı LNG tesisinden yapıldığı belirtilerek, Sonatrach'a ait "Tessala" tankeri ile taşındığı kaydedildi.

Sonatrach yetkilisinden alınan bilgiye göre, böylece Almanya'ya yönelik ilk LNG sevkiyatı yapıldı.

Sonatrach'ın 2024 yılından bu yana Cezayir'i İtalya'ya bağlayan boru hattı üzerinden Almanya'ya doğalgaz sağladığını ancak bu LNG sevkiyatının şirket tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti.

Cezayir gazı, boru hatlarıyla Avrupa'da İtalya ve İspanya'ya ulaşıyor. Cezayir'den yılda 25 milyar metreküp gaz satın alan İtalya, Cezayir'in Avrupa'daki en önemli enerji ortağı olarak öne çıkıyor.

Rusya-Ukrayna arasında 2022'de başlayan savaşla birlikte Cezayir ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Sonatrach, özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinde pazarını çeşitlendirme yoluna gidiyor.

Kaynak: AA / Hassen Djebril
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor

Baş ağrısı ile hastaneye giden ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı

Her şey bir tokatla başladı! Otogarı savaş alanına çeviren olay
NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Lezzeti ayrı, sunumu ayrı şov: Dünya basını önce izledi, sonra yedi
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Hem eşine hem çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! O saldırgan yakalandı
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek

ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar

Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü zirvede konuşulanlar