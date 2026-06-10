Çevre Yolları Ücretli mi Olacak?... Bakanlık Kaynakları: "Çevre Yolları Özelleştirilmeyecek, Ücretsiz Olmaya Devam Edecek"

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği başta Ankara-İstanbul olmak üzere vatandaşların "ücretsiz" kullandığı çevre yollarının köprü ve otoyollarla birlikte işletme hakkı (İHD) devriyle yöntemiyle özelleştirileceği yönündeki iddialar yeni bir boyut kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, çok sayıda milletvekilinin konuyla ilgili yazılı soru önergesinin bulunduğunu belirterek, "Karayolları'nın işlettiği parasız kullanılan çevre yolları özelleştirilmeyecek. Bu yollar, ücretsiz olmaya devam edecek. Soru önergelerine de bu yönde net yanıt veriliyor" dedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) köprü ve otoyolların işletme hakkı devri yöntemiyle (İHD) özelleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. ÖİB, bazı ülkelerde otoyol ve köprü işletmeciliği konusunda öne çıkan firmalarla görüşmeler yapıyor, deneyim ve bilgi alış verişinde bulunuyor.

Köprü ve otoyolların özelleştirme sürecini, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ÖİB yürütüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği başta Ankara-İstanbul olmak üzere ülkenin değişik bölgelerindeki çevre yollarını, vatandaşlar "ücretsiz" kullanıyor.

Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, Karayolları'nın işlettiği mevcut çevre yollarının köprü ve otoyollarla birlikte işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesinin gündemde olmadığını belirterek, "Gerek Ankara-İstanbul, gerekse de İzmir ve diğer illerdeki çevre yolları özelleştirilmeyecek. Bu yollar, ücretsiz olmaya devam edecek" dedi.

Kaynaklar, çok sayıda milletvekilinin de konuyla ilgili yazılı soru önergesinin bulunduğunu belirterek, "Soru önergelerine de bu yönde net yanıt veriliyor. Çevre yollarının özelleştirilmesi gündemde yok. Bu konuda bir çalışma da niyet de bulunmuyor" dedi.

ÖZEL SEKTÖRDEN DEVRALINACAK KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Kaynaklar, devletin araç geçiş garantisi verdiği, özel sektörün yapıp işlettiği köprü ve otoyollara işaret ederek, "Bunlar işletme süresinin sonunda devlete devredilecek. Örneğin, yakın bir gelecekte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara otoyolunun işletme hakkı süresi dolacak. Bu projelerde, paralı geçişler devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA