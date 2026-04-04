Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan turizm ve ihracat sektörü desteğine ilişkin açıklama Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgede yaşanan savaşın cari denge üzerindeki etkilerini sınırlamak için çabaların devam edeceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, turizm ve ihracat sektörlerine yönelik 120 milyar lira ilave kredi hacmi devreye alındığını açıkladı.
Yılmaz, NSosyal hesabından, Hazine ve Maliye Bakanlığının, jeopolitik ve bölgesel gelişmelerin etkisini minimize etmek amacıyla kredi garanti sistemi kapsamında turizm ve ihracat yapan sektörlere yönelik 120 milyar lira tutarında ilave kredi hacmini devreye almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Cevdet Yılmaz, "Hayırlı olsun. Bölgemizde yaşanan savaşın cari dengemizde oluşturabileceği etkileri sınırlandırmaya dönük çabalarımız devam edecektir. Diğer yandan savaş sonrası dönemde oluşması muhtemel imkanları ülkemiz lehine değerlendirmeye yönelik hazırlıklarımız da sürmektedir." açıklamasını yaptı.