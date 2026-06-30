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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılı Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs 2026'da işsizlik oranının yüzde 8,2'ye düştüğünü ve tek haneli seyrin 37. aya taşındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 yılı Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşmiş; böylece işsizlik oranındaki tek haneli seyir 37'nci aya taşınmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından işsizlik oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, uygulanan ekonomi programı ve istihdam odaklı politikalar sayesinde işsizlik oranının tek haneli seviyesini sürdürdüğüne dikkati çekti.

"2026 yılı Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

"2026 yılı Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşmiş; böylece işsizlik oranındaki tek haneli seyir 37'nci aya taşınmıştır. Gençlerde işsizlik oranı geçen senenin aynı ayına göre 0,7 puan; kadınlarda ise 1,5 puan azalarak sırasıyla yüzde 14,8 ve yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Küresel ekonomide zayıf talep koşulları, jeopolitik gerilimler ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler üretim, yatırım ve istihdam görünümü açısından risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu zorlu konjonktürde, makroekonomik dengeleri güçlendiren politikalarımız, reel sektörün üretim kapasitesini koruyan desteklerimiz ve ihracat odaklı büyüme yaklaşımımız ile işgücü piyasasının dayanıklılığını artırıcı aksiyonlar almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde gençler, kadınlar ve işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler başta olmak üzere potansiyel işgücünü istihdama kazandıracak ve istihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde yürüttüğümüz politikalarla dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi, işsizliği kalıcı biçimde azaltmayı ve vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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