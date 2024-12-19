Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız

İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkmedya Finans Zirvesine", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ, ilgili yöneticiler ve birçok misafir katıldı.

"TÜRKİYE BÖLGESİNDE VE KÜRESLE ÖLÇEKTE İDDİALARI OLAN BİR ÜLKE"

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin kendi bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye, sıradan bir ülke değil, dünyada köklü bir medeniyetin bugünkü mirasçısı olan bir ülke. Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke. Ekonomi politikaları içinden geçilen dönemin ihtiyaçları neyse, buna göre güncellenmek ve dinamik bir şekilde ele alınıp hayata geçirilmek zorundadır. Dünya'da pandeminin büyüme açısından en az etkilediği ülkelerden biri olduk. Avrupa ve AB'de ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşandığı halde, büyümenin neredeyse 0'lar civarında olduğu bir dönemde ihracatımızı arttırmayı başardık, cari açığımızı düşürdük." şeklinde konuştu.

"GELECEK YIL ENFLASYONU BUGÜNKÜ KADAR KONUŞMAYACAĞIZ"

En önemli meselenin enflasyon olduğunu söyleyen Yılmaz, " Hükümet olarak hep şunu söylüyoruz, vatandaşlarımızın önceliği neyse bizim önceliğimiz de odur. Vatandaşımız hangi konuda şikayet ediyorsa, sorun var diyorsa bizim içinde temel sorun odur. Enflasyonla mücadeleyi önceliklendirmiş durumdayız. Bir taraftan geçen yıl yaşadığımız depremin yaralarını sarıyoruz, bir taraftan büyümemizi dengeli bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz bir diğer yandan da enflasyonla kararlı bir mücadelenin içindeyiz. Enflasyon oranında Haziran'dan bugüne 28 puanlık bir düşüş var. Bu eylemin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Gelecek yıl bu vakitlerde enflasyonu bugünkü kadar konuşmayacağız. 2026 ve sonrası için tek haneli rakamları hedefliyoruz. Yeniden Türkiye'yi tek haneli rakamlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla 2026 ile birlikte artık kalıcı fiyat istikrar dönemine de Türkiye, geçmiş olacak ifadelerini kullandı.