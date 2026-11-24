CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonun üzerinde emeklimize bir iyileştirme yapacağız ve bunu da hakkaniyetle, adaletle gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, emekli zammı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu yıl sonundan önce bir düzenlemeyi Meclisimizin takdirine sunacağız. Strateji Bütçe Başkanlığımız, Hazine Maliye, Çalışma Sosyal Güvenlik, SGK, bütün kurumlarımızla bu çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmanın esaslarını da aslında paylaştık. 'Prim gün sayısı ve yaş önemli' diye ifade ettik hep. Farklı alternatifler var. Esas olarak enflasyonun üzerinde emeklimize bir iyileştirme yapacağız ve bunu da hakkaniyetle, adaletle gerçekleştireceğiz. Emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış. Yılbaşından önce, Plan Bütçe'den sonra Genel Kurul'da olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı