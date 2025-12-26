Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 yılına ilişkin "Gelir Dağılımı İstatistikleri"ni değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal devlet ilkesiyle, kapsayıcı kalkınma yaklaşımıyla ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla, ülkemizin sahip olduğu refahı, toplumun tüm katmanlarına yaymaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı, 2025 yılı Gelir Dağılımı İstatistikleri'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Uyguladığımız ekonomi programının olumlu çıktılarının yansıması olarak gelir dağılımımız iyileşmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, TÜİK tarafından gerçekleştirilen ve gelir referans yılı 2024 olan "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" 2025 yılı sonuçlarının gelir dağılımdaki eşitsizliğin azaldığına işaret ettiğini, kapsayıcı büyüme açısından ilerlemeyi gösterdiğini bildirdi.

Cevdet Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Düşük gelir gruplarının toplam gelirden aldığı pay artarken, ekonomide daha dengeli bir yapı oluşmaya devam etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre 2024 yılında en yüksek eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 48 olurken en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,4 olmuştur. Daha adil paylaşım, ekonomik istikrar ve sosyal kalkınmanın da temel taşlarından biridir. Gelir eşitsizliğindeki gelişmeleri takip etmek açısından kullanılan toplumun en yüksek gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği paya oranı şeklinde hesaplanan 'P80/P20' oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak 7,5'e gerilemiştir. Ayrıca, Gini katsayısı da bir önceki yıla göre 0,003 puan azalış ile 0,410 olarak tahmin edilmiştir."

Tüm bu göstergelerin toplam gelirin arttığı bu dönemde, gelir dağılımının da iyileşmeye devam ettiğini gösterdiğini belirten Yılmaz, "Sosyal devlet ilkesiyle, kapsayıcı kalkınma yaklaşımıyla ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla, ülkemizin sahip olduğu refahı, toplumun tüm katmanlarına yaymaya kararlıyız." açıklamasında bulundu.

"Gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamaya devam edeceğiz"

Yılmaz, 2026 yılı bütçesinde de toplumun tüm kesimlerini gözeten ve koruyan vatandaş odaklı bir yaklaşım sergilediklerini, dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerinden biri olarak sosyal yardım bütçesini, 2026 yılında 917 milyar liraya çıkardıklarını, böylece, 2002 yılında yüzde 0,4 olan sosyal yardım ve desteklerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranını 2026 yılında yüzde 1,2'ye yükselttiklerini bildirdi.

Vatandaşların daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak ayırdıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"2022 yılı ocak ayından itibaren asgari ücreti vergi dışı tutmakta olup bu imkandan tüm çalışanlarımız yararlanmaktadır. Bu kapsamda yeni açıklanan asgari ücrete göre, 2026 yılında 1 trilyon 166 milyar lira vergi istisnası öngörüyoruz. Doğal gaz ve elektrik sübvansiyon destekleri ve asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da dikkate aldığımızda sosyal harcamalara ayırdığımız kaynaklar 2 trilyon 456 milyar liraya ulaşmaktadır. Eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal destekler başta olmak üzere, kapsayıcı sosyal politikalar ile beşeri sermayemizi güçlendirmeye ve gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamaya devam edeceğiz. Kararlı bir şekilde mücadele ettiğimiz enflasyonda sağlayacağımız kalıcı düşüşler, vatandaşımızın refahının artmasına ve gelir dağılımında daha dengeli bir yapının oluşmasına katkı sağlayacaktır."