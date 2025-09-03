Haberler

Cevdet Yılmaz: Cari Açık Yıl Sonunda %2'nin Altına İnecek

Cevdet Yılmaz: Cari Açık Yıl Sonunda %2'nin Altına İnecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret ve turizmdeki olumlu gelişmelerle birlikte cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda %2'nin altına düşeceğini ifade etti. Yılmaz, dış ticaret açığının %16,7 oranında azaldığını ve ihracatın destekleneceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gerek dış ticaret gerekse turizmde sağlanan olumlu gelişmeler, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranını, programda öngördüğümüz yüzde 2'lik seviyenin altına getirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret istatistiklerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği, öngörülebilirliğin ve ekonomiye olan güvenin arttığı ortamda dış ticaret dengelerimiz de iyileşiyor. İhracatımız 2025 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalmasına karşılık ithalatımızdaki yüzde 3,9 oranındaki düşüş, dış ticaret dengemize olumlu yansımıştır. Dış ticaret açığı aynı dönemde yüzde 16,7 oranında azalmış ve yıllıklandırılmış değeri 87,5 milyar dolara gerilemiştir. Gerek dış ticaret gerekse turizmde sağlanan olumlu gelişmeler, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranını, programda öngördüğümüz yüzde 2'lik seviyenin altına getirecektir. Küresel rekabette önemli bir aktör olmayı sürdürerek, ülkemizin uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almasını sağlayacak ve ihracat odaklı teknolojik dönüşüm ile ekonomimizin verimliliğini yükselteceğiz. Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz ve önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Orta Vadeli Program ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
Babanın kızını tüfekle vurduğu an!

Babanın kızını tüfekle vurduğu an
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilecek

Kılıçdaroğlu'nu bitirme planı hazır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.