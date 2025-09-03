Cevdet Yılmaz: Cari Açık Yıl Sonunda %2'nin Altına İnecek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gerek dış ticaret gerekse turizmde sağlanan olumlu gelişmeler, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranını, programda öngördüğümüz yüzde 2'lik seviyenin altına getirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret istatistiklerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği, öngörülebilirliğin ve ekonomiye olan güvenin arttığı ortamda dış ticaret dengelerimiz de iyileşiyor. İhracatımız 2025 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalmasına karşılık ithalatımızdaki yüzde 3,9 oranındaki düşüş, dış ticaret dengemize olumlu yansımıştır. Dış ticaret açığı aynı dönemde yüzde 16,7 oranında azalmış ve yıllıklandırılmış değeri 87,5 milyar dolara gerilemiştir. Gerek dış ticaret gerekse turizmde sağlanan olumlu gelişmeler, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranını, programda öngördüğümüz yüzde 2'lik seviyenin altına getirecektir. Küresel rekabette önemli bir aktör olmayı sürdürerek, ülkemizin uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almasını sağlayacak ve ihracat odaklı teknolojik dönüşüm ile ekonomimizin verimliliğini yükselteceğiz. Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz ve önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Orta Vadeli Program ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.