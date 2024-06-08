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Çeşme'deki Otellerde Bayram Tatili Doluluk Oranı Yüzde 90'ı Geçecek

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Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Kurban Bayramı tatilinde ilçedeki otellerde yüzde 90'ı aşan doluluk beklediklerini söyledi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de, bayram tatili öncesinde otel rezervasyonları hareketlendi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Kurban Bayramı tatilinde ilçedeki otellerde yüzde 90'ı aşan doluluk beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de, bayram tatili öncesinde otel rezervasyonları hareketlendi.

ÇEŞTOB Başkanı Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla rezervasyonların yoğunlaştığını belirtti.

Rezervasyonlarla tatil dönemi için yüzde 60 oranında doluluk yakalandığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Rezervasyon yoğunluğu da bayram tatiline kilitlenmiş durumda. 15-22 Haziran arasında Çeşme'de yüzde 90'ları geçen bir doluluk bekliyoruz. Hava oldukça güzel. Tatil sezonu başladı. Çeşme'de tüm plajlar açıldı. Yani artık Çeşme'ye yaz geldi, yaz tatili başladı. Hem yurt içinden hem yurt dışından, özellikle gurbetçilerimizin bu yıl da rezervasyonları çok yüksek." diye konuştu.

Çeşme'de tatil yapan İranlı Efsun Hatibi de Çeşme ve Alaçatı'yı çok sevdiklerini, eşi ve arkadaşlarıyla beraber çok güzel bir tatil geçirdiklerini belirterek, "Tekrar gelmeyi düşünüyoruz. İran'dan çok misafir geliyor zaten. Bence Türkiye'den daha güzel bir yer yok. Burada olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kurban Bayramı Yakup Demir Türkiye Tatil Çeşme Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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