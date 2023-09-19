Çerkeş ilçesinde su kaynaklarına 172 bin yavru sazan bırakıldı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Akhasan Barajı, Bozoğlu ve Bayındır göletlerine 172 bin yavru sazan bırakıldı.