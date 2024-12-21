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Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de

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Cep telefonu ve ikinci el araç satışlarında taksit sayılarının değişmesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL'nin üzerinde olan cihazlarda taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı. Kararla 2 milyon TL üzerindeki araçlara da taksitlendirme yapılamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğine göre cep telefonunda ve otomobil satışlarında taksit süreleri yeniden belirlendi.

CEP TELEFONUNDA 3 AY SINIRI

Bakanlık tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılarca gerçekleştirilen, yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin lirayı geçen veya bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin lirayı aşan cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

2 MİLYON TL ÜZERİ ARAÇLARA TAKSİT YOK

Yönetmelikle taşıt satışlarındaki taksit süreleri de yeniden belirlendi. Buna göre, taksitlendirme süresi, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 48 ayı, 400 bin liranın üzerinde olup 800 bin lirayı aşmayanlarda 36 ayı, 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyenlerde 24 ayı ve 1 milyon 200 bin lira ila 2 milyon lira arasındakilerde 12 ayı geçemeyecek. Nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerindeki taşıt satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Muazzam bir yenilik. Ne yapsak acaba. Hemen gidip yüz tane araba beş yüz tane telefon alayım. Bu konuda ve diğer bütün konularda Saçmalayan mehmet şimşek insanların kredi kartıyla 3 taksitte ekmek aldığının farkında bile değil. Yazıklar olsun size

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

İnsanların kendi parası istediği gibi kullanabilmesi lazım bence diyor ki bankadan kredi Çekin faiz ödeyin öyle telefon alın

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Kaçak ürünlere Devamke 20 bin tllik cihaz 12 bin tl 8 bin tl cepte

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