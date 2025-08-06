CEMROS, Çalışma Günlerini Azaltma Kararını Açıkladı

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Rusya'nın en büyük çimento üreticisi CEMROS, düşen çimento talebi ve artan ithalat nedeniyle çalışma günü sayısını azaltacağını duyurdu. Şirket, 1 Ekim 2025’ten itibaren geçici olarak dört günlük çalışma düzenine geçeceğini açıkladı.

Rusya'nın en büyük çimento üreticisi CEMROS, kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle çalışma günü sayısını azaltacağını duyurdu.

CEMROS'tan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki çimento talebinin düştüğü ve çimento piyasasında ithalat payının arttığına işaret edildi.

Şirketteki sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışma günü sayısına ilişkin karar alındığı bildirilen açıklamada, "CEMROS, yönetim ve tesis çalışanlarına 1 Ekim 2025 tarihinde dört günlük çalışma düzenine geçici olarak geçileceğini bildirmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, inşaat sektöründeki durumun iyileşmesi halinde, söz konusu kararın iptal edileceği kaydedildi.

Rusya'da daha önce de Kamaz ve Avtovaz gibi şirketler çalışma gününü azaltma kararları almıştı.

Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle ekonomi geçen yılın ikinci yarısından itibaren soğuma sürecine girerken, 2024'te yüzde 4,3 büyüyen ekonominin 2025'te yüzde 1,5 büyümesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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