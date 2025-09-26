Cemar Traverten & Mermer, Verona Fuarı'nda Kula'yı Temsil Etti

Manisa'nın Kula ilçesinde doğal taş sektöründe faaliyet gösteren Cemar Traverten & Mermer, İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen ve dünyanın en önemli doğal taş organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Marmo+Mac Verona Fuarına katıldı. Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini buluşturan fuarda, Cemar'ın Kula'dan dünyaya açılan traverten ürünleri yoğun ilgi gördü.

Firma standı, özgün tasarımları, yenilikçi üretim anlayışı ve Kula'nın verimli topraklarından çıkarılan yüksek kaliteli travertenleriyle ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu. Fuarda yerli ve yabancı birçok sektör temsilcisiyle görüşen Cemar yetkilileri, yeni iş bağlantıları kurma fırsatı da yakaladı.

Cemar Traverten & Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın, fuar sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Kula'dan çıkarak Verona gibi uluslararası bir platformda yer almak bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Firmamızın standına gösterilen yoğun ilgi, hem bölgemizin doğal taş potansiyelinin hem de Türk traverteninin dünya çapında ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bizim için bu sadece bir fuar katılımı değil; aynı zamanda Kula'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme misyonuydu."

Yalçın ayrıca, Cemar'ın hedeflerini de, "Amacımız sadece kaliteli ürün üretmek değil, aynı zamanda Türk doğal taşının marka değerini yükseltmek. Önümüzdeki dönemde yeni pazarlara açılmayı, ihracat ağımızı genişletmeyi ve sürdürülebilir üretim anlayışımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece hem firmamızın büyümesine hem de bölgemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." sözleriyle açıkladı.

Kula'dan çıkan bir markanın dünya çapındaki bir fuarda bu denli ilgi görmesi, hem ilçe hem de Manisa için gurur kaynağı oldu. - MANİSA