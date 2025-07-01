Cemar, TİM'in ödül törenine katıldı

Cemar, TİM'in ödül törenine katıldı
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Cemar Traverten ve Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların da katıldığı "İhracatın Şampiyonları" ödül törenine katıldı.

Cemar Traverten ve Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların da katıldığı "İhracatın Şampiyonları" ödül törenine katıldı.

Sektöründe dünyanın dört bir yanına ihracat yaparak öncü firmalar arasında yer alan Cemar Traverten ve Mermer, güçlü vizyon projeleri, yüksek ihracat hacmi ve istihdam kapasitesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geniş istihdam yelpazesi, ihracat yoğunluğu ve hizmet kalitesi ile uluslararası pazarda önemli bir söz sahibi olan Cemar Traverten ve Mermer'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların da katıldığı "İhracatın Şampiyonları" ödül töreninde yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen TİM 32. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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