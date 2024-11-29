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Cemar Mermer ve Traverten MÜSİAD Expo'da Göz Doldurdu

Cemar Mermer ve Traverten MÜSİAD Expo'da Göz Doldurdu
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Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Cemar Mermer ve Traverten, MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda önemli isimleri ağırladı. Firmaya ait stand, mermer ve traverten üretimi hakkında bilgilendirmelerle dikkat çekti.

Traverten ve doğal taş sektörünün öncü firmalarından biri olan Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyette bulunan Cemar Mermer ve Traverten, iş dünyasının önemli etkinlikleri arasında bulunan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'ndaki standında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İzmir Başkanı Gökhan Temur ve Ticaret Ofisi Başkanı Faruk Güzeldere'yi ağırladı. Firmanın Genel Müdürü Yusuf Yalçın, standı ziyaret eden başkanlara mermer ve travertenin üretimden pazarlamaya kadar olan tüm aşamaları anlattı.

Sektördeki öncü girişimleri, değişen ve gelişen teknolojiye sağladıkları uyum ile uluslararası pazarda önemli bir noktada söz sahibi olan ve Kula'nın olduğu kadar Türkiye'nin de gururu olan Cemar Mermer ve Traverten, 26-29 Kasım tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 24 farklı sektörden 300'den fazla firmanın yer aldığı Uluslararası Ticaret Fuarı'nda göz doldurmaya devam ediyor. Katılımcı firmalar ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İzmir Başkanı Gökhan Temur ve Ticaret Ofisi Başkanı Faruk Güzeldere'yi stantta ağırladı. Sektördeki girişimleri, ülke ekonomisine sağladıkları katkıları, uluslararası pazarlama ağlarını ve istihdam kapasitesi gibi birçok konuda başkanlara bilgiler veren firmanın Genel Müdürü Yusuf Yalçın, ülkenin en büyük mermer ocaklarından birinin yer aldığı Kula'dan çıkarılan doğal taşların işlenip müşteriye ulaşıncaya kadar olan tüm kademelerini de başkanlara anlattı.

Cemar Mermer ve Traverten'in ülke ekonomisine sağladığı katkılarla adından sıkça söz ettiren firmalar arasında yer aldığını dile getiren Genel Başkan Mahmut Asmalı, çeşitli sektördeki firmalara örnek olabilecek çalışma potansiyeli ile her geçen gün gelişen teknolojiyle büyümeye devam eden Cemar'ın Genel Müdürü Yusuf Yalçın başta olmak üzere çalışan tüm personellere başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın ise, ziyaretlerinden dolayı başkanlara teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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