Çeltikdere Köyünde Üretilen Pirinç Yoğun Talep Görüyor

Bolu'nun Seben-Kıbrıscık ilçelerinin sınırında bulunan Çeltikdere köyünde ekilen ve binbir zahmetle hasadı yapılan pirinç, yoğun talep görüyor. Tarlasında pirinç hasadını yaparak pazarda satışa sunan Emine Demir, 'Bu pirinç çömlek patlatır. Bir kilogram pirinç, tencerede 3 kilogram olur' dedi.

Bolu'nun Seben-Kıbrıscık ilçelerinin sınırında bulunan Çeltikdere köyünde ekilen ve binbir zahmetle hasadı yapılan pirinç, yoğun talep görüyor. Tarlasında pirinç hasadını yaparak pazarda satışa sunan Emine Demir, "Bu pirinç çömlek patlatır. Bir kilogram pirinç, tencerede 3 kilogram olur" dedi.

Bolu'nun Seben ve Kıbrıscık ilçesi sınırında bulunan Çeltikdere köyünde Türkiye'nin en kaliteli pirinçlerinden biri üretiliyor. "Çömlek patlatan pirinç" olarak tabir edilen Çeltikdere pirinci, köylüler tarafından yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediliyor. Binbir zahmetle hasadı yapılan pirincin bilinen özelliklerinden biri de bozulma yapmadan ısıtıp ısıtıp yenilebilmesi.

"Bir kilogram pirinç tencerede 3 kilogram olur"

Çeltikdere pirincinin "karakılçık" olarak da bilindiğini ifade eden Emine Demir, "Kara pirinç de derler. Bu pirinç çömlek patlatır. Bir kilogram pirinç, tencerede 3 kilogram olur. Isıtıp ısıtıp yiyebilirsin. Bozulma yapmaz. Doğal, yerli pirinç" dedi.

"Hasadı zahmetli olur"

Çeltikdere pirincinin hasadının zahmetli olduğunu dile getiren Emine Demir, "Tarlalara ekimi mayıs ayında başlar, ekim ayında da hasadını yaparız. Zahmetli olur hasadı. Orakla biçeriz, bağlarız, biçerdövere atarız, ardından kuruturuz. Bu işlemler bir ay sürer. Sonra pazara getiririz. Pazarda şuan da 70 liraya satıyoruz. Tazesi belki 100 liradan satışa sunulur. Kendi tarlalarımızın ürünü" ifadelerini kullandı.

"Pazarda sattığımız ürünlerle geçiniyoruz"

Pazarda sattıkları ürünlerle geçindiklerini ifade eden Demir, "Çarşamba günleri pazar alanına geliriz. Salı günü bağımızdaki bahçemizdeki ürünleri toplarız, çarşamba günü buraya getiririz. Tek gelir kaynağımızı pazarda sattığımız ürünlerden elde ediyoruz. Yağ, yoğurt, üzüm, pirinç satarız. Hayvancılıkta yapıyoruz. Bunlarla geçiniyoruz. Bu sene 10 dönüm kara pirinç ektik. 10 dönümden 2 ton pirinç çıkar. Fiyatı yeni 70 lira oldu" dedi. - BOLU