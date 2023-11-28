Geleneksel olarak her yıl düzenlenen 'SteelOrbis Çelik Konferansı'nın 18'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Türk ve küresel çelik sektörünün değerlendirmeleri, gelişmeler ve beklentiler gibi konuların görüşüldüğü konferansa sektörün öncü firmaları katıldı.

Çelik sektörünün önde gelen isimleri İstanbul'da buluştu

İSTANBUL - Geleneksel olarak her yıl düzenlenen 'SteelOrbis Çelik Konferansı'nın 18'incisi gerçekleştirildi. Sektörün öncü firmaları İstanbul'da düzenlenen konferansta bir araya geldi. Etkinlikte, Türk ve küresel çelik sektörünün değerlendirmeleri, gelişmeler ve beklentiler gibi konular görüşüldü.

SteelOrbis tarafından her yıl düzenlenen, 'SteelOrbis Çelik Konferansı 18. Buluşması' Çolakoğlu Metalurji A.Ş ana sponsorluğunda İstanbul Marriott Hotel Asya'da gerçekleştirildi. "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar" başlığıyla düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük çelik piyasası buluşması olan konferansa, yabancı firmaların yanı sıra Türkiye'den önde gelen şirketler katılım sağladı. 600'e yakın katılımcının bulunduğu toplantı Türkiye'de çelik piyasasını mercek altına aldı.

Türkiye'de her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve firmaların gelişimine katkıda bulunan konferansta Türk çelik sektörünün değerlendirme konuşmasını Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan yaptı. Yayan, geçtiğimiz 2 yıl içerisinde dünya çelik sektörünün gerilediğini ve bu gerilemenin kaynağının kendi büyümesinde de yavaşlama görülen Çin olduğunu ifade etti. Yayan, Türkiye'nin ham çelik üretiminin ise ilk 10 ay itibarıyla %8,8 gerilediğini, bahsedilen gerileme geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha hafif olsa da bunun baz etkisinden kaynaklandığını ifade etti. Türkiye'nin dünya ham çelik üretiminde 2022 yılını sekizinci sırada kapattığını ve bu yılın ilk 10 ayında Almanya'nın ardından yine sekizinci sırada yer aldığını söyleyen Yayan, kapasite kullanım oranlarının aynı dönemde %55 seviyesine gerileyerek 2014-2015 yıllarında görülen duruma benzer bir durumun ortaya çıktığını ifade etti.

Konferansın 1. Oturum açılış konuşması Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Çolakoğlu Metalurji İş Geliştirme ve Yurtdışı İştirak Direktörü Metin Tayfun İşeri tarafından yapıldı.

ABD'nin 232. Madde vergileri ve AB'nin koruma önlemleriyle sektörün küreselleşmeden bölgeselleşmeye doğru hareket ettiğini ifade eden İşeri, piyasada bölgeselleşmenin daha fazla daralıp daralmayacağına yönelik endişeler olduğunu ekledi. ABD'nin söz konusu önlemler kapsamında alınan %25 oranındaki vergiler sayesinde birçok yatırım gerçekleştirildiğini ve tesislerin yenilendiğini belirten YİSAD Yönetim Kurulu Başkanı, ABD'nin üreticilerin kapasite kullanım oranlarını düşürerek fiyatlarını yükselttiğini söyledi. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı koruma önlemlerinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağına yönelik soru karşısında Tayfun İşeri ABD'nin Türkiye ve birkaç ülke hariç diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşması imzaladığını veya kota getirdiğini hatırlattı.

Konferansa "Küresel Piyasalar" adlı ikinci oturum ile devam edildi. İkinci oturumda, JFE Çelik Şirketinden Küresel İş Geliştirme Müdürü Kazuo Mike Fujisawa, Avrupa Çelik Birliği'nden Ekonomik Çalışmalar ve Pazar Analizi Alessandro Sciamarelli, SteelOrbis Türkiye, MENA ve Avrupa Piyasa Analizi Bölümü Yöneticisi Anna Voloshenko ve KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik küresel piyasalar üzerine konuşmalar gerçekleşti.

Konuşmaların ardından, Mesut Özdöl'ün moderatörlüğünde panel düzenlendi. Sektörün geleceğine ilişkin merak edilenlere yer verilen panele, Çolakoğlu Metalurji Boru Profil ve İkincil Üreticiler Satış Müdürü Kürşad Aynas, Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çakmur, Çoşkunöz Metal Form Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mercanlı ve Soğuk Hadde ve Galvaniz Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Asuman Gürsoy konuşmacı olarak katıldı. Konferansın son oturumunda ise Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ve ABD Merkez Bankası Fed Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz katılımcılara hitaplarda bulundu.