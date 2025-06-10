Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan İle İlgili Açıklama

Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan İle İlgili Açıklama
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Çelebi Hava Servisi, Hindistan'daki bağlı ortaklıklarının güvenlik izinlerinin ve sözleşmelerinin feshedilmesiyle ilgili devam eden davalara dair kamuyu bilgilendirdi.

Çelebi Hava Servisi, şirketin Hindistan'daki bağlı ortaklıklarının güvenlik izinlerinin ve sözleşmelerinin feshedilmesi kararına karşı iptal talebiyle açılan davalarda yargılamaların devam ettiğini bildirdi.

Çelebi Hava Servisi, şirketin Hindistan'daki bağlı ortaklıklarının faaliyetlerindeki önemli gelişmelere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıklama yaptı.

Celebi NAS Airport Services India Private Limited, Celebi Ground Handling India Pvt LTD ve Celebi Ground Services Chennai Pvt LTD şirketlerinin açtığı davalarda yargılamaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ortaklığımızın paylarını etkileyebilecek nitelikte ilave önemli gelişmelerin meydana gelmesi halinde yatırımcılarımız bilgilendirilecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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