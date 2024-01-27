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Merkez Bankası'ndan çek düzenlemesi! Karşılıksız her yaprağa 9 bin 270 TL

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, çek defterleriyle ilgili bir düzenlemeye gitti. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için bankaların ödemek zorunda olduğu miktar 6 bin liradan 9 bin 270 liraya çıkarıldı. Karar, 31 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"de değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre bankaların, karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödeyeceği miktar, 6 bin liradan 9 bin 270 liraya yükseltildi.

BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEK SAYFASINA ÖDEMESİ ARTIRILDI

Merkez Bankası'nın çek defterleriyle ilgili tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı, 31 Ocak'ta yürürlüğe girecek tebliğe göre 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in (Sayı: 2010/2) 4'üncü maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası" ibareleri "9 bin 270 Türk lirası" olarak değiştirildi. Aynı tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası" ibareleri "8 bin 650 Türk lirası" olarak güncellendi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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