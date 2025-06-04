CBO, Vergi İndirim Tasarısının Bütçe Açığını 2034'e Kadar 2,4 Trilyon Dolar Artıracağını Öngördü

CBO, Vergi İndirim Tasarısının Bütçe Açığını 2034'e Kadar 2,4 Trilyon Dolar Artıracağını Öngördü
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ABD Kongresi Bütçe Ofisi, Donald Trump yönetimi tarafından sunulan vergi indirim tasarısının federal hükümetin bütçe açığını 2034'e kadar 2,4 trilyon dolar artıracağını tahmin etti. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 215 'evet' oyuyla kabul edilmişti.

NEW ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), "vergi indirimi" tasarısının federal hükümetin bütçe açığını 2034'e kadar 2,4 trilyon dolar artıracağını tahmin etti.

CBO, ABD Başkanı Donald Trump yönetimince "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan ve Temsilciler Meclisi'nde 22 Mayıs'ta kabul edilen tasarının ülke bütçesine etkilerine dair tahminini güncelledi.

Ofisin 20 Mayıs'ta açıkladığı tahmininde, düzenlemenin ABD'de federal hükümetin bütçe açığını 2025-2034 döneminde 3,8 trilyon dolar artıracağı öngörülmüştü.

Tasarıdaki değişiklikler dikkate alınarak yapılan yeni tahmin, "vergi indirimi" tasarısının 2034'e kadar bütçe açığına etkisinin 2,4 trilyon dolar olarak hesaplandığını ortaya koydu.

Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 1 oy farkla kabul edilmişti

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu.

"Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı", Temsilciler Meclisi'nden 214 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla geçmiş ve Senato'ya gönderilmişti.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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