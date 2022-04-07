Cazibe Merkezleri Programı'na alınan Sivas Demirağ OSB'ye yatırımcı ilgisi sürüyor

SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cazibe Merkezleri Programı'na alınan Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) ikinci fabrikanın temeli atıldı.

Prefabrik üretimi yapılacak fabrikanın temel atma töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, şehrin heyecanını bir araya toplama açısından güzel bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demirağ Osb'nin uzun bir hikayesinin olduğunu ve herkesin emeğinin bulunduğunu dile getiren Ayhan, "Demirağ OSB özellikle cazibe merkezi kapsamına alındıktan sonra daha teyakkuzda ve daha dikkatli olmaya başladık. Burası üretimde ve istihdamda bir Kızılelma, Sivas'ın hayalidir." dedi.

Ayhan, Demirağ OSB'nin üretimde ve istihdamda Sivas'ın ışığı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hamdolsun bugün ikinci fabrikamızın temelini atıyoruz. İlkler zordur, ikinci, üçüncü geldikten sonra kolaydır. Bugün 40 kişiye yer tahsisi gerçekleştirdik, istihdam edilecek kişi sayısı ise 15 bin. 60 tahsis ise 1. OSB'de var. Hedefimiz 2023 yılında 100 üretim ve istihdam kapısıydı. Bugün itibarıyla bu 100 istihdam kapısını 100 fabrikayı tamamlamış olduk. Bu saatten sonra yeni bir hedef koyacağız inşallah. Dolayısıyla ikinci bir 100 fabrikanın da buradan şimdiden hedefini koyabiliriz. Burası en geç ağustos ayında belki de 50-60 fabrikanın inşaatının olduğu bir yer olacak."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise temeli atılan fabrikanın hayırlı olmasını diledi.

Demirağ OSB'nin Sivas ve ülke için büyük fırsatlar içerdiğini belirten Bilgin, "Demirağ OSB uzun süredir Sivas'ın gündemindeydi. Son dönemde yapılan çalışmalarla müthiş bir eser ortaya çıkarttık. İnşallah bundan sonra görev bizde ve yatırımcılarımızda. Cumhurbaşkanımız önderliğinde şehrimizi yatırım yapılabilir iller noktasında daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz." diye konuştu.

İş insanı Osman Yıldırım ise temelini attıkları fabrikanın şehre hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından fabrikanın temeli atıldı.