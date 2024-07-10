Cayman Adaları bayraklı mega yat Fethiye Limanı'nda yakıt ikmali gerçekleştirdi

Cayman Adaları bayraklı "Ice" adlı mega yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 90 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt, karadan ikmal edildi.

Almanya'da 2005'te inşa edilen yatta 14 misafir ağırlanabiliyor ve 27 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yatta güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti bulunuyor.

Üzerinde helikopterin de bulunduğu gözlenen yat, yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacak.