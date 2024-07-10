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Cayman Adaları bayraklı mega yat Fethiye Limanı'nda yakıt ikmali gerçekleştirdi

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Cayman Adaları bayraklı 'Ice' adlı mega yat, Fethiye Limanı'na yanaşarak tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirdi. Yat, Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıtı karadan ikmal etti. 90 metre uzunluğundaki yatta 14 misafir ve 27 kişilik mürettebat bulunuyor. Yatta güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi özellikler yer alıyor. Yakıt ikmalinin ardından yat limandan ayrılacak.

Cayman Adaları bayraklı "Ice" adlı mega yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 90 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt, karadan ikmal edildi.

Almanya'da 2005'te inşa edilen yatta 14 misafir ağırlanabiliyor ve 27 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yatta güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti bulunuyor.

Üzerinde helikopterin de bulunduğu gözlenen yat, yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

Aliağa Rafinerisi Cayman Adaları Helikopter Misafir Fethiye Spor Denizcilik Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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