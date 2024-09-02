Üye Girişi
Haberler

ÇAYKUR, Organik Çay Üreticilerinin Tepkisine Neden Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇAYKUR'un organik çay üretimi yapılan bölgelerde alan bazlı desteğe geçişin ardından kota uygulamasını da 500 kilogram olarak belirlemesi tepkilere neden oldu.

ÇAYKUR'un organik çay üretimi yapılan bölgelerde alan bazlı desteğe geçişin ardından kota uygulamasını da 500 kilogram olarak belirlemesi tepkilere neden oldu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) sezon başında organik tarımda verdiği desteği kilogram bazlı değil dekar bazlı vereceğini açıkladı. Şimdi de konvansiyonel üreticilere 750 kilogram kota açıklamasına rağmen organik üreticilere 500 kilogram sınırlaması getirince organik çay üreticilerinin tepkisine neden oldu. Organik çay üreticileri 3. sürgünde 500 kilogram kota uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek üst üste alınan kararların morallerini bozduğunu ifade ettiler.

"Sanki bizi organik üretimden caydırmak için mobbing uyguluyorlar"

Rize'nin Hemşin Vadisi'nden başlayıp organik üretimi tüm bölgelere yaymak için önceki genel müdürlerden Ekrem Yüce döneminde başlatılan çalışmalar kapsamında 2013 yılında Pazar İlçesi Suçatı Köyünde de organik çay üretimine geçiş yapan üreticiler gelinen noktada üvey evlat muamelesi görmeye başladıklarını iddia ettiler.

Organik çay üreticisi Şeref Sümer, kendisinin aynı zamanda ÇAYKUR emeklisi olduğunu, ÇAYKUR'un organik çay üreticisini cezalandıran bir tutum içerisinde olduğunu dile getirerek "ÇAYKUR, biz organik çay üreticilerini cezalandırıyor galiba. Organik olmayan bölgelere 750 kilogram kota verilirken bize 500 olarak belirlendi. Aslında organiklere kota da yok. ÇAYKUR ile organik çay üreticileri arasında yapılan sözleşmenin ikinci maddesinde 'üreticinin getirdiği tüm çayı alır' diye ÇAYKUR ile karşılıklı imzalanan bir sözleşmemiz var. ÇAYKUR bu sözleşmeye uymadığı gibi bir de bizi konvansiyonel üreticilere karşı cezalandırmış oluyor. Zaten kilo bazlı desteği alan bazlı desteğe çevirdiler. O konuda da organik üreticiler zarara uğradı. Sanki bizi organik üretimden caydırmak için mobbing uyguluyorlar" dedi.

Bir başka organik çay üreticisi Timur Sümer de yaptığı açıklamada, kotanın çayın verimine göre değil de tapusuna göre belirlenmesinin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu belirtirken Orhan Sümer isimli üretici ise organik üretimin hiçbir değeri kalmadığını düşündüklerini ifade ederek "Çayı ile ilgilenen, kaliteli üretim yapan karşılığını alamıyor. Adam çaya bakmıyor dönümü fazla o para alıyor. Bu nasıl olacak? Bize dönüm başı 500 kota veriyor, diğer bölgelere 750 alıyor. Bu şekilde bir uygulamanın bize bir faydası yok ki" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Çaykur Çaykur rize Çay Ekonomi Güncel Haberler

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

 Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi
Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİR GECE MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Bir Gece Masalı ilk bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı konusu nedir? Ahmet Can Dündar'ın sevgilisi kim? Ahmet Can Dündar kimdir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 6. Sezon ne zaman? Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu? 2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Elektrikler saat kaçta gelecek? Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi İstanbul elektrik kesintisi sorgula! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü! KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Esra Erol var mı? 2 Eylül Esra Erol bugün başlayacak mı, saat kaçta?
title