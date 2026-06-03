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ÇAYKUR yaş çay alımına 1 günlük ara verdi

ÇAYKUR yaş çay alımına 1 günlük ara verdi
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ÇAYKUR, günlük 9 bin 250 ton olan işleme kapasitesinin iki katına çıkan yaş çay alımları nedeniyle 4 Haziran'da bir günlük alım arası verdiğini açıkladı.

ÇAYKUR kapasitesinin 2 kat üstünde alım yaptığını açıklayarak tüketiciden çay almaya 1 günlüğüne ara verdiğini duyurdu.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü kapasitesinin üzerinde yaş çay alımı gerçekleştiği için çay alımlarına 4 Haziran 2026 Perşembe günü için 1 gün süreyle ara verdiğini açıkladı.

Alınan yaş çay stoklarının üretiminin gerçekleşmesi için aranın verildiğinin dile getirildiği açıklamada "20 Mayıs tarihi itibariyle başlamış olduğumuz 2026 yılı yaş çay hasat dönemi, alımlar yoğun bir şekilde yapılarak devam etmektedir. Mevcut durumda günlük 9 bin 250 ton olan işleme kapasitesinin oldukça üzerine çıkıldığından yaklaşık 18 bin ton stok seviyesine ulaşılmıştır. Bu stok seviyesi siz değerli üreticilerimizin emaneti olan yaş çayların, üretilerek kuru çaya dönüştürülmesi aşamasında kalite kriterlerine riayet edilmesi bakımından oldukça kritik bir duruma işaret etmektedir. Bu koşullar altında, gerek elimizde olan yaş çay stoklarının üretime verilebilmesi gerekse de siz değerli üreticilerimizin yoğunluğunu azaltabilmek amacıyla 4 Haziran 2026 Perşembe günü bir gün süre ile yaş çay alımlarına ara verip ardından kaldığımız yerden yeniden alımlara devam edilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çay toplama motorlarının yaygınlaşmasından ötürü sürgün süresinin kısaldığına dikkat çeken ÇAYKUR'un açıklamasının devamında "Hasat sürecinde makine kullanımının yüzde 80'leri aştığını gözlemlediğimiz mevcut ortamda, sürgün dönemlerinin hasat süreleri oldukça kısalmış durumdadır. Gelinen noktada üretilen ürünlerin alınması için sürgün boyunca tüm imkanlarımızın seferber olmaya devam edeceğini ve üreticilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çayımıza sahip çıkarak sezonu nihayete erdireceğimizi ifade ediyoruz" denildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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