ÇAYKUR Genel Müdürü Alim genç üreticilerle buluştu

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, genç çay üreticileriyle bir araya gelerek sürdürülebilir çay tarımı ve gençlerin üretime teşviki konusunda konuştu. Alim, çayın bölgenin kültürü ve kimliği olduğunu vurguladı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çay yetiştiren ve hasadında çalışan genç üreticilerle bir araya geldi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Alim, çay tarımını sürdürülebilir kılmak ve genç nesilleri üretime teşvik etmek amacıyla bölgede çay hasadı ve üretimiyle uğraşan gençleri Genel Müdürlük'te ağırladı.

Alim, buradaki konuşmasında, çay tarımının geleceğinin gençlerle şekilleneceğini belirterek, toprağa ve çaya sevgiyle dokunan her bir gencin, bölgenin en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.

Çayın bölge için sadece bir gelir kapısı değil, Artvin'den Giresun'a uzanan eşsiz coğrafyanın kültürü, kimliği ve yaşam biçimi olduğunun altını çizen Alim, gençlerin bu yeşil mirası yarınlara taşıyacağını belirtti.

Alim, ÇAYKUR'un, toprağına sahip çıkan gençlerin her zaman en büyük destekçisi ve güvencesi olmaya devam edeceğini belirtti.

Hasat sürecinde gençlerin dikkat etmesi gerekenlere ilişkin Alim, şunları kaydetti:

"Bahçelerinizde acele etmeden, derin hasat yapmadan, yabancı ot karıştırmadan, kontrollü çay toplamanız lazım. Çay hasadında yasak olan benzinli motor kullanımından kaçınmalı, şarjlı motor ya da makas kullanmalıyız. Yabancı ot temizliğinde kesinlikle kimyasal ilaç kullanmamalıyız. Yeni çay sezonunun tüm üreticilerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

ÇAYKUR Çay Tarım Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından genç üreticilere yaş çay hasadı, çay bahçelerinin bakımı, budama ve doğru gübreleme yöntemlerine ilişkin bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
