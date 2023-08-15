Çaykur'dan çaya bir zam daha! Fiyat son 3 ayda üçüncü kez değişti

Haziranda yüzde 43, temmuzda yüzde 9.5 oranında zam yapan Çaykur, bugün itibarıyla çay fiyatlarına yüzde 4.5 oranında bir zam daha yaptı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( Çaykur ), çay fiyatlarına son 3 ayda 3. zammı yaptı. Çaykur, haziran ve temmuzun ardından ağustosta da fiyat artışına gitti. Bugün itibarıyla çay fiyatları yüzde 4.5 oranında arttı

HAZİRANDA YÜZDE 43, TEMMUZDA YÜZDE 9.5 ZAM YAPMIŞTI

Çaykur, 8 Haziran'da yaptığı yüzde 43'lük zammın ardından 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında fiyat artışına gitmişti.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI SEÇİM ÖNCESİ AÇIKLANMIŞTI

Hatırlanacağı üzere seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.