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ÇAYKUR birinci sürgünde 259 bin ton yaş çay aldı

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ÇAYKUR, 20 Mayıs'ta başlayan yaş çay hasat kampanyasının birinci sürgün döneminde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirdi. Kampanya 28 Haziran itibarıyla tamamlandı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce yaş çay hasat döneminin birinci sürgününde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yaş çay kampanyasının birinci sürgün döneminin 28 Haziran itibarıyla tamamlandığı, toplam 259 bin ton çay alındığı bildirildi.

Sezon başlangıcında önceki yıllarda olduğu gibi çok düşük miktarda mubayaa olmasına rağmen kampanyanın önceden açıldığı ve bu sayede üreticilerin erkenden bahçelere girmesinin teşvik edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Mayıs tarihinde başlattığımız kampanyamızda ilk gün 890 ton, sonraki günlerde ise ortalama bin ton gibi toplam kapasitemizin yalnızca yüzde 10'una denk gelen miktarda mubayaa yapılmış olup, tam kapasite kullanımımız ise ancak 28 Mayıs tarihinde gerçekleşmiştir. ÇAYKUR olarak geçmişten gelen bilgi ve tecrübelerle hasat süreçlerini titizlikle takip edip, başta üreticilerimizin ihtiyaçları olmak üzere tüm unsurları göz önünde bulundurarak en uygun üretim takvimini oluşturmaktayız. Bundan sonraki sürgün ve kampanya dönemlerinde de bu hassasiyet korunmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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