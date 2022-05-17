Çaya gelen zammı fırsat bilen market zinciri, raflardaki tüm ürünleri toplarken yakalandı - Haberler

ÇAY, AFYON (Haberler.com) - Çaykur, 2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından çaya zam yaptı. Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

RAFLARDAKİ ÇAYLARI TOPLADILAR

Art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklenince fırsatçılar harekete geçti. Ankara Sincan'da çaya zam geleceği haberi sonrası bir süpermarket zincirindeki görevli, çay reyonundaki çayları boşalttı. O anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı.