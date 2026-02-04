Haberler

Çavdarhisar'da ticari yumurtacı kanatlı işletmesinde inceleme

Çavdarhisar'da ticari yumurtacı kanatlı işletmesinde inceleme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki ticari yumurtacı kanatlı işletmesinde üretim ve paketleme aşamalarını yerinde inceledi. İncelemelerde işletmenin faaliyetleri değerlendirildi ve mevzuat hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren ticari yumurtacı kanatlı işletmesinde incelemelerde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince gerçekleştirilen ziyarette, ticari damızlık yumurtacı kanatlı işletmesinin üretim ve paketleme aşamaları yerinde incelendi. İncelemeler sırasında işletmenin faaliyetleri değerlendirilirken, ilgili mevzuat kapsamında uyulması gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirme ve hatırlatmalar yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Epstein hala yaşıyor mu? Resmi kayıtlar 'intihar' diyor ama soru hala gündemde

Olayın vahametini fark eden herkes aynı yorumu yapıyor
3 çocuğunun annesini katletti, polis gelene kadar başında ağladı

3 çocuğunun annesini kanlar içinde bırakan caninin yaptığına bakın