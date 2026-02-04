Çavdarhisar'da ticari yumurtacı kanatlı işletmesinde inceleme

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren ticari yumurtacı kanatlı işletmesinde incelemelerde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince gerçekleştirilen ziyarette, ticari damızlık yumurtacı kanatlı işletmesinin üretim ve paketleme aşamaları yerinde incelendi. İncelemeler sırasında işletmenin faaliyetleri değerlendirilirken, ilgili mevzuat kapsamında uyulması gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirme ve hatırlatmalar yapıldı. - KÜTAHYA