Çavdarhisar'da İthal Hayvan Kontrolleri Tamamlandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine yurt dışından getirilen hayvanların kontrolleri gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından önleyici hekimlik çalışmaları çerçevesinde, ilçeye gelen ithal hayvanlar kontrol edildi. Hayvanların kan numuneleri alınırken, şap aşılaması ve tespit işlemleri gerçekleştirildi. Önleyici hekimlik çalışmaları ile hastalıklar ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirler alınarak hayvan ve insan sağlığının korunması amaçlanıyor. - KÜTAHYA