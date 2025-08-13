Çavdarhisar'da İthal Hayvan Kontrolleri Tamamlandı

Çavdarhisar'da İthal Hayvan Kontrolleri Tamamlandı
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine yurt dışından getirilen hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerle değerlendirildi. Önleyici hekimlik çalışmaları kapsamında hayvanların kan numuneleri alındı ve şap aşılaması gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine yurt dışından getirilen hayvanların kontrolleri gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından önleyici hekimlik çalışmaları çerçevesinde, ilçeye gelen ithal hayvanlar kontrol edildi. Hayvanların kan numuneleri alınırken, şap aşılaması ve tespit işlemleri gerçekleştirildi. Önleyici hekimlik çalışmaları ile hastalıklar ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirler alınarak hayvan ve insan sağlığının korunması amaçlanıyor. - KÜTAHYA

