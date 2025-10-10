Çatalca'da Ormanlı Pirinci Hasat Etkinliği Düzenlendi

İstanbul'un çeltik üretimi yapılan tek ilçesi olan Çatalca'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ormanlı pirincinin hasadı dolayısıyla etkinlik organize edildi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ormanlı Mahallesi'ndeki programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk, İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Çatalca Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Orhanoğlu, Ormanlı Mahallesi Muhtarı Sevinç Köse, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Parıldar, burada yaptığı konuşmada, coğrafi işaret olarak tescil ettirdikleri Çatalca Ormanlı pirincinin marka değerini güçlendirmek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu yıl 1,26 milyon lira bütçeli Çatalca İçin Çeltik Projesi kapsamında 43 çiftçiye 1110 dekarda kullanılmak üzere 22 bin 200 kilogram tohum dağıtımı yaptıklarını ifade eden Parıldar, "Bugün yalnızca bir ürünün hasadını değil, bölge ekonomisine, çiftçilerimize ve İstanbul tarımının geleceğine yapılan önemli katkıları kutluyoruz. Coğrafi işaret, ürünün kalitesini garanti altına alırken yerel ekonomiye de güç kazandırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Parıldar, Çatalca'nın İstanbul'un en geniş tarım arazilerine sahip ilçelerinden biri olduğuna işaret ederek, İstanbul'un işlenen 746 bin dekarlık tarım arazisinin yüzde 22'sinin ilçede bulunduğunu, burada 2024 yılı itibarıyla 71 bin ton tarla bitkisi, 12 bin ton sebze, 660 ton meyve ve 1 milyon 980 bin adet süs bitkisi üretimi yapıldığını bildirdi.

İstanbul'da çeltik üretiminin yalnızca Çatalca'da yapıldığına dikkati çeken Parıldar, 2 bin 900 dekar alanda 2 bin 30 ton çeltik üretildiğini belirtti.

Parıldar, ilçede 2025'te uygulanan bitkisel üretim projelerinin toplam bütçesinin 3,4 milyon lira olduğunu belirtti.

İstanbul'daki çiftçilere bu yıl 505,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı

Suat Parıldar, 2025'te İstanbul genelinde yürütülen projelere ilişkin, "İstanbul genelinde 16,5 milyon lira bütçeli projelerle 4 binden fazla çiftçimize tohum, fide ve biyoteknik mücadele desteği sağladık. Bu projelerin 13 milyon lirası Bakanlığımız tarafından karşılandı." bilgisini verdi.

Son 23 yılda İstanbul genelinde çiftçilere sağlanan destek tutarının 1,9 milyar lirayı aştığını belirten Parıldar, sadece 2025'te 505,6 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldığını kaydetti.

Parıldar, Çiftçi Kayıt Sistemi ve TARSİM Tarım Sigortası'na değinerek, üretimin kayıt altına alınması ve doğal afetlere karşı korunmasının önemini vurguladı.

Tüm üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen Parıldar, "Gıda arz güvenliğini sağlamak, üretimi artırmak ve çiftçilerimizin refahını yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.