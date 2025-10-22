Çarşamba Ticaret Borsası İş Birliği İle Ekonomik Potansiyelini Artırmayı Hedefliyor

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ilçenin ekonomik potansiyelini artırmak ve üretici ile tüccarların sorunlarına çözüm üretmek için tüm paydaşlarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Göreve yeni gelen CHP Çarşamba İlçe Başkanı Bilgihan Bakır ve beraberindeki heyet, Çarşamba Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyarette, ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, borsa meclis üyeleri ile birlikte heyeti ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, ilçe ekonomisi, tarım ve ticaretin mevcut durumu ile bölgesel kalkınmaya yönelik iş birliği imkanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Kazım Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçemizin ekonomik potansiyelini artırmak, üreticilerimizin ve tüccarlarımızın sorunlarına çözüm üretmek adına tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Bilgihan Bakır ise nazik misafirperverliklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a ve borsa yönetimine teşekkür ederek, "Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak her türlü iş birliği için birlikte hareket etmeye hazırız" dedi.

Ziyarete ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şevket Zeren ve Selim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Akça ve Sezai Atsan, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Mehmet Arslan, Onur Bahattin Yılmaz, Hüseyin Işık ve İlhan Peker, Genel Sekreter Sercan Yaşar ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin iştirak etti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - SAMSUN