Çarşamba'da finans ve reel sektör iş birliği değerlendirildi

Çarşamba Ticaret Borsası'nın Başkanı Kazım Yılmaz, finans sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek bölge ekonomisi, tarım ve ticaret alanındaki gelişmeleri ele aldı. Toplantıda, finans kuruluşlarının yerel kalkınmaya olan katkıları vurgulandı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, finans sektörü temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek bölge ekonomisi, tarım ve ticaret alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmede, finans sektörünün ilçe ve bölge ekonomisine sağladığı katkılar, tarım ve ticaret alanında sunulan kredi imkanları ile reel sektör ile bankacılık arasındaki ilişkiler ele alındı. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren finans kuruluşlarının üreticilere ve işletmelere sunduğu desteklerin yerel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıda finans sektörü temsilcileri de kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, Çarşamba ekonomisine katkı sunacak her türlü çalışmada ortak hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve ÇTB Hukuk Danışmanı Berivan Yaralı da bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
