Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı: Fındık sezonunda birlik ve beraberlik içinde olalım

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, Türk fındığının milli ve stratejik bir ürün olduğunu vurgulayarak, fındık sezonunun tüm kesimlerce birlik-beraberlik içerisinde geçirilmesini ve emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, Türk fındığının milli ve stratejik bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Fındık sezonunun tüm kesimlerce birlik-beraberlik içerisinde geçirilmesi ve emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyoruz" dedi.

ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan fındık ve 2023 yılı hasat sezonu hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 2023 yılı fındık hasadının Samsun ve Çarşamba başta olmak üzere yetiştiriciliğinin yapıldığı tüm bölgelere hayırlı olmasını dileyerek, hasadın bol ve kazancın bereketli olduğu bir sezon temenni etti.

Yeni bir fındık sezonuna üreticiler, üyeler ve sanayiciler ile birlikte girildiğini ifade eden Yılmaz, "Ülkemizin en değerli tarımsal ürün ihracatının büyük bir bölümüne tek başına kaynak oluşturan Türk fındığı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ilçemiz ve ilçe halkımız adına milli ve stratejik bir üründür. Sektörün önde gelen kuruluşlarından birisi olarak fındık sezonu öncesi yaşanan rekolte tahmin sürecini geride bırakarak, fındık hasadının ve girdiğimiz sezonun, tüm kesimlerce birlik ve beraberlik içerisinde geçirileceğine inanıyoruz. Üreticilerimizin, üyelerimizin ve sanayicilerimizin üretimi ve ticaretleriyle birlikte yapılan tüm çalışmaların karşılığının arz talep dengesi içerisinde olmasını ve emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Hasat dönemlerinden önce ve yanlış hasat teknikleriyle yapılacak olan mahsul alımlarının hem ihracata hem de üreticinin kazancına zarar vereceğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Üreticimizin hasat öncesinde mahsulüne zarar verecek adımlar atmamasını temenni ediyor, bu konuda geliştirdiğimiz rehabilite projeleri ile üreticilerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Üreticilerimize ve fındığı işleyip uluslararası pazarlara taşıyan üyelerimize yeni sezon fındık hasadının hayırlar getirmesini ve sezonun üreticilerimiz, üyelerimiz ve sanayicilerimizin ticaretine ve kazançlarına bol bereketler getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN