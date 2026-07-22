Haberler

ÇTB'de 2026 yılı muhasebe denetimi

ÇTB'de 2026 yılı muhasebe denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası, kurumsal yönetim anlayışıyla yılın ilk dönem bağımsız muhasebe denetimini tamamladı. Denetim raporu yönetim kuruluna sunulacak.

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği periyodik muhasebe denetimlerini 2026 yılında da sürdürüyor. Yılın ilk dönem muhasebe denetimi kapsamında Bağımsız Denetçi Yeminli Mali Müşavir Erdoğan Işık, ÇTB hizmet binasında incelemelerini tamamladı.

2026 yılına ait muhasebe kayıtlarının kapsamlı şekilde incelendiğini belirten Yeminli Mali Müşavir Erdoğan Işık ile Mali Müşavir Haşim Kuş, yürütülen denetim sürecinin ardından hazırlanacak ayrıntılı raporun Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'na sunulacağını ifade etti.

"Hesap verebilir, sürdürülebilir ve güçlü bir kurumsal yapı"

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, denetim sürecinin borsanın kendi inisiyatifiyle ve gönüllülük esasına göre sürdürüldüğünü belirterek, kurumsal şeffaflığın ve hesap verebilirliğin ÇTB'nin temel yönetim anlayışını oluşturduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "Çarşamba Ticaret Borsası olarak yalnızca yasal yükümlülükleri yerine getirmenin ötesinde, kurumsal yönetim standartlarımızı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bağımsız muhasebe denetimleri, mali yapımızın güvenilirliğini ve şeffaflığını güçlendirirken, üyelerimize ve paydaşlarımıza duydukları güveni pekiştiriyor. Hesap verebilir, sürdürülebilir ve güçlü bir kurumsal yapı oluşturma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇTB yetkilileri, düzenli olarak gerçekleştirilen bağımsız denetimlerin mali disiplinin korunmasına, kurumsal yönetim ilkelerinin güçlendirilmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağladığını belirterek, bu uygulamanın önümüzdeki dönemlerde de aynı titizlikle devam edeceğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...

Yayında meydan okudu: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki

Yeni güne büyük bir şokla uyandı!
Maltepe'de boğulma tehlikesi geçiren Harun'dan kahreden haber geldi

Daha 18 yaşındaydı! Baran'dan 1 gün sonra acı haber
Ali Koç golü önceden bildi! Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba

Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba
ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar

Başkentte hareketli saatler! Gece yarısı art arda patlamalar yaşandı
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi

Hatasının bedelini çok ağır ödedi