Çarşamba Ticaret Borsası'ndan 2025 yılında rekor büyüme: İşlem hacmi 26,6 milyar TL'ye ulaştı

Çarşamba Ticaret Borsası, 2025 yılında 26 milyar 671 milyon TL işlem hacmi ile yüzde 49'luk bir büyüme sağladı. Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, bu büyümenin üreticilerin emeği ve Borsa'nın vizyoner yaklaşımının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), 2025 yılında gerçekleştirdiği 26 milyar 671 milyon 358 bin 241 TL işlem hacmiyle dikkat çekici bir büyüme performansı sergiledi. 2024 yılında kaydedilen 17,9 milyar TL'lik hacme göre yaklaşık yüzde 49'luk bir artış sağlayan Borsa, bölge tarımının gelişen ticaret hacmine katkı sunmaya devam ediyor.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, 2025 yılı performansına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl ulaştığımız işlem hacmi, sadece bir rakam değil üreticimizin emeğinin, tüccarımızın ve Borsamızın vizyoner yaklaşımının net bir göstergesidir, Çarşamba Ticaret Borsası olarak hedefimiz üreticimizin emeğini en iyi şekilde değerlendiren, üyelerimizin ticaretini kolaylaştıran, şeffaf ve güvenilir bir piyasa yapısı oluşturmaktır. 2026 yılında da üretici odaklı hizmet anlayışıyla büyümeye devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm üyelerimize, üreticilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yıllık borsa verilerine göre 2025 yılında en fazla işlem gören ürünler arasında fındık, hububat, yaş sebze ve meyve, kasaplık canlı hayvanlar, deniz ürünleri, kavak ve süt ürünleri gibi ürünler öne çıktı. Özellikle fındık ürünlerinde ulaşılan işlem hacmiyle, Çarşamba Ticaret Borsası'nın Türkiye fındık piyasasındaki etkin konumu daha da güçlendirildi.

Çarşamba Ticaret Borsası'nda en çok işlem gören 5 ürün şunlar:

Kabuklu fındık: 17 milyar 993 milyon 228 bin 743 TL

Fındık içi ve türevleri: 7 milyar 300 milyon 537 bin 470 TL

Çeltik: 433 milyon 213 bin 150 TL

Yaş sebze ve meyve: 266 milyon 539 bin 205 TL

Kasaplık canlı hayvanlar: 164 milyon 962 bin 614 TL - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
