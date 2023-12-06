Çarşamba TEKSTİLKENT'te fabrikalar yükseliyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kurulan TEKSTİLKENT'te fabrikalar yükseliyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, TEKSTİLKENT bölgesinde 8 fabrikanın inşaatının devam ettiğini belirterek, "TEKSTİLKENT toplamda 12 fabrika ile bölgemize katma değer sağlayacak" dedi.

Çarşamba'da yatırımların artarak devam ettiğini vurgulayan Başkan Doğan, "Çarşambamızı bir yatırım ve istihdam kenti haline getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda TEKSTİLKENT bölgemizde de çalışmalarımız sürüyor. 8 fabrikamız yükseliyor. 94 bin metrekare alan üzerindeki 12 fabrikamızı inşallah 2024 yılında Çarşambamızın, bölgemizin hizmetine sunmuş olacağız. 2 bin 500 kişilik bir iş olanağından bahsediyoruz. Çarşamba Organize Sanayimizde de 7 bin 500 kişilik bir iş sahası oluşuyor. 2 büyük yatırımımız ile birlikte ilçemizde 10 bin kişilik büyük bir istihdam fırsatı oluşacak. Yatırımlarımız ile birlikte Çarşamba artık göç alan, sanayisi gelişmiş, üretim olanakları artmış bir kent haline geliyor. Göreve geldiğimiz ilk günden beri, 'önceliğimiz aş, önceliğimiz iş' diyerek durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettik. Şimdi bu çalışmalarımızın karşılığını gördükçe, fabrikalarımız hayata geçtikçe oldukça gururlanıyoruz, mutlu oluyoruz. Bundan sonra inşallah Çarşambamız göç alan bir kent haline gelecek, hemşehrilerimiz farklı şehirlere çalışmak için gitmek zorunda kalmayacak. Eğitimden istihdama, sanattan spora Çarşambamız adından söz ettirmeye devam ediyor. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

TEKSTİLKENT projesi ile Çarşamba'da 94 bin metrekare alan üzerinde 12 fabrika kurulacak ve 2 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlanacak. Çalışmaların 2024 yılında tamamlanarak fabrikaların açılması planlanıyor. - SAMSUN