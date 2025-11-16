Haberler

Çarşamba Ovası'nda Tarımsal Verimlilik Tehlikede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, arazi kullanım bozulması ve kömür depolarının çevresel riskleri nedeniyle tarımsal verimliliğin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu açıkladı. Üreticilerin yüksek gelir sağlayan ürünlere yönelmesinin sebze üretimini azalttığını vurguladı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Ovası'nda arazi kullanımındaki bozulma ve kömür depolarının oluşturduğu çevresel riskler nedeniyle tarımsal verimliliğin ciddi tehdit altında olduğunu belirtti.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Ovası'nın son yıllarda doğal karakterini hızla kaybetmeye başladığını vurgulayarak, "Bir zamanlar Türkiye'nin sebze üretiminde lokomotif bölgelerinden biri olan Çarşamba Ovası, kontrolsüz fındık ve kavak dikiminin artmasıyla tarımsal yapısını kaybediyor. Üretici kısa vadeli kazanç sağlayan ürünlere yöneldiği için sebze üretimi hızla azalıyor" dedi.

Yılmaz, ovadaki dönüşümün temel nedenlerinden birinin üretim tercihindeki değişim olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, fındık fiyatlarındaki dalgalanmalar ve kavak ağacının cazip gelir sunması nedeniyle sebze üretiminden uzaklaşılmanın giderek hızlandığını ifade etti. Çevresel risklere de dikkat çeken Yılmaz, " Çarşamba Ovası'nda tarım arazilerinin ortasında kurulu kömür depoları bulunuyor. Bu depolar toprağı, suyu ve havayı kirletiyor. Kömür tozu ürünlere yapışarak sebze ve meyveyi öldürüyor. İnsan sağlığını tehdit ediyor, kanser riskini artırıyor. Bir kısmı 30 yıl önce alınmış ruhsatlarla çalışan bu tesisler, bugün binlerce insanın yaşadığı, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu alanlarda faaliyet gösteriyor. İnsanlar resmen zehir soluyor. Artık birilerinin bu tabloyu görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bölgenin kritik bir eşikte olduğunu söyleyen Yılmaz, uzun vadeli planlama ve doğru üretim politikalarının zorunlu olduğunun altını çizerek, "Ovayı eski üretken günlerine döndürmek istiyorsak sözleşmeli tarımın yaygınlaşması, çevresel denetimlerin sıkılaştırılması ve kömür işletmelerinin tarım alanlarından tamamen kaldırılması gerekiyor. Çarşamba Ovası sadece bu bölgenin değil, Türkiye'nin stratejik gıda kaynağıdır. Kaybetmeyi göze alamayız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Almanya, yasadışı dronlara karşı kesenin ağzını açtı: 100 milyon Euro

Almanya'dan yasadışı dron mücadelesi için 100 milyon Euro
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.