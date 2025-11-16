Çarşamba Ovası'nda Tarımsal Verimlilik Tehlikede

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Ovası'nda arazi kullanımındaki bozulma ve kömür depolarının oluşturduğu çevresel riskler nedeniyle tarımsal verimliliğin ciddi tehdit altında olduğunu belirtti.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Ovası'nın son yıllarda doğal karakterini hızla kaybetmeye başladığını vurgulayarak, "Bir zamanlar Türkiye'nin sebze üretiminde lokomotif bölgelerinden biri olan Çarşamba Ovası, kontrolsüz fındık ve kavak dikiminin artmasıyla tarımsal yapısını kaybediyor. Üretici kısa vadeli kazanç sağlayan ürünlere yöneldiği için sebze üretimi hızla azalıyor" dedi.

Yılmaz, ovadaki dönüşümün temel nedenlerinden birinin üretim tercihindeki değişim olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, fındık fiyatlarındaki dalgalanmalar ve kavak ağacının cazip gelir sunması nedeniyle sebze üretiminden uzaklaşılmanın giderek hızlandığını ifade etti. Çevresel risklere de dikkat çeken Yılmaz, " Çarşamba Ovası'nda tarım arazilerinin ortasında kurulu kömür depoları bulunuyor. Bu depolar toprağı, suyu ve havayı kirletiyor. Kömür tozu ürünlere yapışarak sebze ve meyveyi öldürüyor. İnsan sağlığını tehdit ediyor, kanser riskini artırıyor. Bir kısmı 30 yıl önce alınmış ruhsatlarla çalışan bu tesisler, bugün binlerce insanın yaşadığı, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu alanlarda faaliyet gösteriyor. İnsanlar resmen zehir soluyor. Artık birilerinin bu tabloyu görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bölgenin kritik bir eşikte olduğunu söyleyen Yılmaz, uzun vadeli planlama ve doğru üretim politikalarının zorunlu olduğunun altını çizerek, "Ovayı eski üretken günlerine döndürmek istiyorsak sözleşmeli tarımın yaygınlaşması, çevresel denetimlerin sıkılaştırılması ve kömür işletmelerinin tarım alanlarından tamamen kaldırılması gerekiyor. Çarşamba Ovası sadece bu bölgenin değil, Türkiye'nin stratejik gıda kaynağıdır. Kaybetmeyi göze alamayız" diye konuştu. - SAMSUN