Çarşamba Fındık Üretiminde Zirvede: Başkan Aydemir'den Uyarılar

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2025 yılı fındık sezonuna ilişkin açıklamalarda bulunarak, Çarşamba'nın bu yıl da fındık üretiminde Türkiye'nin zirvesinde yer aldığını söyledi.

Aydemir, 2025 sezonunun fındık fiyatlarına değinirken üreticilere önemli uyarılarda bulundu. Fındık üretiminde Türkiye'nin lider bölgelerinden biri olan Samsun'un Çarşamba ilçesinden yapılan değerlendirmelerde, kuraklık ve aşırı sıcakların fındıkta ciddi kalite kaybına yol açtığını belirten Başkan Aydemir, "Rekolte 402 bin ton olarak açıklansa da benim görüşüme göre 300 bin ton civarında. Türkiye genelinde zor fındık olur" şeklinde konuştu.

Geçen yıl kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle üreticilerin büyük kayıplar yaşadığını ifade eden Aydemir, "Bu yıl kokarca zararlısına karşı etkin bir mücadele yürütüldü. Samsun'un Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde yapılan yoğun ilaçlama çalışmaları sayesinde bu yıl kokarca kaynaklı ciddi bir zarar görülmedi. En az 5 kez ilaçlama yapan üreticilerin bahçelerindeki fındıklar sağlıklı gelişti" dedi.

"Fındık 300 TL olur"

Üreticilerin TMO'nun açıkladığı 200 TL'lik taban fiyattan memnun olmadığını belirten Aydemir, "Serbest piyasada fındık 215-230 TL arası. 15 gün sonra 250 TL, bir ay sonra ise 300 TL olur. Sanayiciler Ordu, Giresun, Adapazarı'ndan gelip Çarşamba'dan fındık topluyor. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de yeterli fındık yok" diyerek dışarıdan yapılan alımlara karşı üreticileri uyardı.

"Çarşamba fındık üretiminde 1. sırada"

Çarşamba'nın fındık üretiminde ülke genelinde ilçe bazında ilk sırada yer aldığına değinen Aydemir, "Türkiye genelinde 92 bin tonla Samsun, fındıkta 1. sırada. Çarşamba ise ilçe olarak 44 bin tonla Türkiye genelinde 1. sırada. Bu da Çarşamba'yı fındığın merkezi haline getiriyor. Bu durumu iyi değerlendirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN