Çarşamba'da Fındık Fiyatları 300 TL'den İşlem Görüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 50 randıman fındık 300 TL'den işlem görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında 40 bin 527 ton ile Türkiye'nin en çok fındık üreten ilçesi olan Çarşamba'da fındık sezonu sona yaklaşırken, üreticiler fiyatlardan memnun. 50 randıman fındık şu anda 300 TL'den alıcı buluyor.

Fiyat beklentilerini paylaşan fındık tüccarı Yaşar Çakır, "Daha önce 300-350 lirayı bulur diye tahmin ediyordum. Ancak bu gidişle fındık fiyatları 400 lira ve üzerine çıkabilir" dedi.

Üreticilere malını kademeli olarak satmaları tavsiyesinde bulunan Çakır, "Bu düztaban arazide fındığın hiç toplanmamış yerleri var, en fazla yüzde 20'si toplandı. Fındığı bekletip yavaş yavaş satmak en iyisi. Birden pazara yığılırsa fiyatlar düşebilir. Ama bu sene fiyatların çok düşeceğini sanmıyorum. Üretici malına sahip çıksın ve istediği fiyattan yavaş yavaş satsın. Rakamlar inşallah tahmin ettiğim seviyelere gelecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN