Carpet & Flooring Expo, Aralık ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor

Tüyap Fuarcılık Grubu, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) iş birliğiyle 5-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan CFE 2023-Carpet & Flooring Expo Fuarı'nın tanıtımı yapıldı.

Dünyadaki halı ihracatının yaklaşık yüzde 17'sini gerçekleştiren Türk halıcılık sektörü, 5-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan CFE 2023 - Carpet & Flooring Expo Fuarı'nda ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Fuar, Tüyap Fuarcılık Grubu, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) iş birliğiyle düzenlenecek. Fuar, halıda bir dünya markası olan Türkiye'yi daha yukarılara taşımayı hedefliyor. Ayrıca, halının üretim merkezi olan Türkiye, aynı zamanda halı ticaretinin de merkezi olmaya hazırlanıyor. Fuarın halı ve zemin kaplama sektöründe Türkiye'nin ticari hedeflerine önemli katkılar sunması hedefleniyor. Fuarda, el yapımı halı ve kilimler, makine yapımı halı, kilim ve paspaslar, seccade çeşitleri, tekstil zemin kaplamaları, duvardan duvara, esnek zemin kaplamaları, temizlik ve uygulama teknolojileri sergilenecek.

Fuarın basın toplantısına Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler'in yanı sıra sektör temsilcileri katılarak; basın mensuplarına Carpet & Flooring Expo'nun gelecek hedeflerini aktardılar.

Özellikle Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Kuzey Afrika, İskandinavya bölgelerinden yüksek sayıda ziyaretçi beklenirken, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Irak, Mısır, Libya, İngiltere, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan, İsrail, Japonya, Fransa, Avustralya, Hollanda, İsviçre, İtalya, İspanya, Güney Kore, Rusya, Malezya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Brezilya, Şili, Arjantin, Venezuella, Nijerya ve Kenya ise yine fuarın ziyaretçi ülkeleri arasında yer alıyor.

"Sektörel yenilikler bu fuarda olacak"

Türkiye'nin lider sektörlerinden biri olan halıcılığı, İstanbul'da gerçekleştirilecek CFE 2023 Fuarı ile tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Sektörel yeniliklerin sergilenmesinde CFE 2023 Fuarı önemli rol oynayacak. Yeni iş ilişkilerinin kurulduğu ve yeni başlangıçların yapıldığı en iyi platform olan fuarımız sektörün oyuncularına, ürünlere olan ilginin artmasına ve ziyaretçilerin seçimlerinde daha da güçlü bir etki oluşturmaları için ideal bir fırsat sunuyor. Fuarımız 8 salonda 100 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek. CFE 2023'e yurt içinden ve İran, Pakistan, Hindistan, Belçika, Almanya ve Afganistan'dan 350 civarında katılımcı bekliyoruz. Halıda ülkemizi dünya markası yapan sektör temsilcileriyle ne kadar gurur duysak azdır. Kurumlar olarak verdiğimiz ve bundan sonra vereceğimiz desteklerle sektörün başarısını daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Carpet & Flooring Expo'nun ana hedefi sektörün en büyük fuarı olmak, bu bağlamda var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

"Fuar, halı ihracatının artmasın katkı sağlayacak"

GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise Türkiye'nin dünya makine halı üretiminin yüzde 72'lik bölümünü ürettiğini belirterek, "Türkiye'nin ikinci yüzyılıyla birlikte bizlerde ülkemize, milletimize ve devletimize sektörel katkımızı arttırmak, sadece halı üretim ve ihracatıyla değil, aynı zamanda fuarcılık turizminin gelişmesi için de yeni bir ilke imza atarak, dünya halı üretiminin merkezi olan Türkiye'nin aynı zamanda sektörel fuarcılık merkezi olabilmesi için de çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte dünya halısında üretim ve tasarımlarıyla gündemi belirleyen Türk halıcılığı uluslararası pazarlarda özellikle fuarcılıkta da belirleyici olacaktır. Dünyanın en önemli halı ve zemin kaplamaları fuarı olması hedefi ile ülkemizde ilk kez düzenlenecek bu fuar, halı ihracatımızın artmasına katkı sağlarken, ülkemize de önemli oranda döviz girdisi sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Türkiye halı sektörünün buluşma merkezi olacak"

Türkiye'nin halıcılıkta dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çeken İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, "Fuar sayesinde ülkemiz aynı zamanda halı sektörünün buluşma merkezi olacak. Türkiye'deki ve dünyadaki halı üreticileri, ürünlerini artık ülkemizde görücüye çıkaracak. Bu anlamda ülkemiz trendlerin belirlenmesi bakımından da öncü olacak. Tarihi perspektiften baktığımızda da Osmanlı Devleti döneminde de İstanbul uzun süre dünya halı ticaretinin merkezi olduğu görülüyor. Burada amacımız, İstanbul'u yeniden bu statüsüne kavuşturmak ve dünya halı piyasasında bu kadar söz sahibiyken, oluşacak katma değerin de ülkemizde kalmasını sağlamak"dedi.

Dünya genelinde Türk halısına olan ilginin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Ahmet Hayri Diler, "Makine halısında dünyada birinci sırada yer alıyoruz. Türk el halısı ise benzersiz el işçiliği ve yüksek kalitesi ile biliniyor. Özellikle Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Asya pazarlarında talep görüyor. Türk halıları, farklı desen ve renk seçenekleri ile dünya çapında birçok müşterinin tercih ettiği bir ürün" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL