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Cari Açıkta İyileşme Beklentisi

Cari Açıkta İyileşme Beklentisi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret açığındaki iyileşme ve hizmet gelirlerinin artmasıyla cari açığın azalmaya devam edeceğini açıkladı. 2024 yılı için cari açığın milli gelire oranının hedeflenen seviyeye ulaşacağını öngördü.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret açığındaki iyileşme ve hizmet gelirlerinin artmasıyla, cari açığın azalmaya devam edeceğini öngördüklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, azalan cari açığın, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiği belirterek, "Dış ticaret açığındaki iyileşmeye hizmetler dengesinin de destek vermesiyle cari işlemler dengesindeki olumlu gidişatın 2024 yılı ağustos ayında da korunduğunu görüyoruz. Cari işlemler dengesi 2024 yılı haziran ve temmuz aylarından sonra ağustos ayında da 4,32 milyar dolar fazla verdi. 2024 yılı ağustos ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık 11,25 milyar dolara geriledi. Makroekonomik ve finansal göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme ve hizmet gelirlerimizin artmasıyla cari açığın azalmaya devam etmesini ve 2024 yıl sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP'de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Politika Ekonomi Finans

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