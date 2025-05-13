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Cari Açık Sürdürülebilir Seviyelerde Seyrediyor

Cari Açık Sürdürülebilir Seviyelerde Seyrediyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirerek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının ekonomiye sağladığı faydaları açıkladı. Yılmaz, ihracat ve turizm gelirlerinin güçlü yapısının cari açığı destekleyeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesi ile ekonomimizin şoklara karşı direnci artmakta, makro finansal istikrarımız güçlenmeye devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesi ile ekonomimizin şoklara karşı direnci artmakta, makro finansal istikrarımız güçlenmeye devam etmektedir. Cari açık mart ayında 4,1 milyar dolar gerçekleşerek, yıllıklandırılmış cari açık 12,6 milyar dolar ile yatay seyrini sürdürmektedir. Bu değerler, cari açığın OVP (Orta Vadeli Program) hedeflerimizin altında gerçekleşeceğini, döviz ihtiyacının düşük seviyelerde seyredeceğini ve rezerv birikiminin devam edeceğini göstermektedir. Zorlu dış koşullara rağmen, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının olumlu seyri ile ihracatımızın ve turizm gelirlerimizin güçlü yapısı, cari açığın önümüzdeki dönemde sürdürülebilir seviyelerde kalmasına yardımcı olacaktır. Uluslararası doğrudan yatırımlardaki ve rezervlerimizdeki artış, cari açığın finansman kalitesini yükselterek, yıl genelinde dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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